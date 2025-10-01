Mahnwache vor Schlachthof: Tierschützer gedenken gequälten Schweinen

Zum Welttierschutztag versammelten sich Tierschützer vor dem Schlachthof Dachsberger in NÖ. Mit Kerzen und Schildern machten sie auf das Leid der Schweine aufmerksam – und übten Kritik an Österreichs Tierhaltung.

Rund 20 Aktivisten von VGT, animalrights.at und Vienna Animal Save hielten am Dienstag vor dem Schweineschlachthof Dachsberger in Gauderndorf (Bezirk Horn) eine stille Mahnwache ab. Anlass war der bevorstehende Welttierschutztag am 4. Oktober. Mit Kerzen, Plakaten und stiller Präsenz gedachten sie der Schweine, die hier täglich unter qualvollen Bedingungen getötet werden.

Lautes Leid: Schreie aus dem Schlachthof

Während der Mahnwache waren die Schreie der Tiere aus dem Inneren des Schlachthofs deutlich zu hören. Viele der Schweine kommen aus Haltung auf Vollspaltenboden – eine Form der Tierhaltung, die in Österreich nach wie vor legal und weit verbreitet ist. „Die Tiere erleben ein grauenhaftes Leben – und einen ebenso grausamen Tod“, so ein:e Aktivist:in vor Ort.

Schlachthof Dachsberger: 7.000 Tiere pro Woche

Laut einem Bericht der Presse war Dachsberger 2019 der viertgrößte Schweineschlachthof Österreichs – mit rund 7.000 getöteten Schweinen pro Woche. Auch heute dürfte der Großteil der Tiere aus konventioneller Intensivtierhaltung stammen.

Balluch: „Schweine gehen wie auf Krücken“

VGT-Obmann DDr. Martin Balluch erhebt schwere Vorwürfe: „Ich habe selbst gesehen, wie die Schweine in die Gaskammer getrieben werden. Viele gehen mit steifen Gelenken – ein klares Zeichen für entzündete Glieder durch den harten Boden.“ Laut VGT entwickeln 92 % der Schweine auf Vollspaltenboden schmerzhafte Gelenksentzündungen.

Tierschutzgesetz schützt Mastschweine kaum

Trotz Reformen – zuletzt im Juni 2025 – hat sich für Schweine wenig geändert. Österreich sei beim Schutz dieser Tiere europaweit Schlusslicht, kritisieren Tierschützer:innen. Selbst die Kastration männlicher Ferkel ohne Betäubung sei weiterhin erlaubt.

Ein Aufruf zum Umdenken am Welttierschutztag

„Der Welttierschutztag sollte uns daran erinnern, was unser Fleischkonsum für Tiere bedeutet“, sagt Balluch. „Ein kurzes Leben in Dunkelheit, Schmerz und Angst – ohne Freude oder Würde.“ Die Mahnwache war ein stiller Protest – und ein Aufruf, genauer hinzusehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 11:02 Uhr aktualisiert