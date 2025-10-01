Höchststand: 11.802 Wahlärzte in Österreich – Kassenärzte stagnieren

Die Zahl der Wahlärzte erreicht einen Rekordwert, während Kassenärzte seit Jahrzehnten kaum zulegen. Patienten müssen immer länger auf Termine warten.

Das österreichische Gesundheitssystem verschiebt sich zunehmend in Richtung Wahlarztmedizin. Aktuellen Daten der ÖÄK zufolge liegt die Zahl der Wahlärzt:innen erstmals bei 11.802, während die Zahl der Kassenärzt:innen seit Jahrzehnten nahezu stagniert – aktuell sind es 8.236. Besonders sichtbar wird der Trend in Wien: Seit 2010 ist die Zahl der Wahlärzt:innen um 40 % gestiegen, gleichzeitig sank die Zahl der Kassenärzt:innen um 11 %. Damit wird die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer größer.

Versorgungslücke wächst

Seit 2000 hat sich die Zahl der Wahlärzt:innen in Österreich um 148 % erhöht, von 4.768 auf 11.802. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Kassenärzt:innen nur minimal um 0,4 % – trotz eines Bevölkerungswachstums von rund 1,2 Millionen Menschen. Sebastian Arthofer, COO von krankenversichern.at, warnt:

„Das Kassensystem hält mit dem Bevölkerungswachstum seit Jahren nicht Schritt. Patient:innen müssen mittlerweile bis zu 63 Tage auf einen Termin warten.“

Während das Wahlarztsystem durch schnellere Termine und individuelle Betreuung attraktiv ist, bleibt der Zugang zu Kassenordinationen eng begrenzt.

Warum immer mehr Ärzt:innen ins Wahlarztsystem wechseln

Ärzt:innen nennen mehrere Gründe für den Trend:

Mehr Freiheiten: Termine können flexibler gestaltet und individuell angepasst werden.

Termine können flexibler gestaltet und individuell angepasst werden. Weniger Bürokratie: Komplexe Abrechnungsregeln und hoher Dokumentationsaufwand entfallen.

Komplexe Abrechnungsregeln und hoher Dokumentationsaufwand entfallen. Bessere Vergütung: Wahlarzt-Honorare lassen sich selbst gestalten, im Kassensystem sind sie fix.

Diese Kombination macht das Wahlarztsystem insbesondere in Städten wie Wien attraktiv.

Wien als Hotspot der Wahlarztmedizin

In der Bundeshauptstadt zeigt sich der Trend besonders deutlich: Von 2010 bis 2024 stieg die Zahl der Wahlärzt:innen von 3.041 auf 4.269 (+40 %), während die Kassenärzt:innen von 1.744 auf 1.551 (-11 %) zurückgingen.

Sebastian Arthofer erklärt: