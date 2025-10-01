„Vorarlberg Kodex“: Strengere Regeln für Asylwerber ab sofort in Kraft

Seit 1. Oktober gilt in Vorarlberg der neue „Kodex“ für Asylwerber. Wer sich nicht zu Sprachkursen, Werteunterricht oder gemeinnütziger Arbeit verpflichtet, riskiert Kürzungen beim Taschengeld.

Seit Anfang September ist die gesetzliche Grundlage für den „Vorarlberg Kodex“ geschaffen, seit heute (1. Oktober) ist auch die notwendige Verordnung zum Vollzug in Kraft. Damit können erstmals Sanktionen verhängt werden: Asylwerber, die ihrer Pflicht zu Deutsch- oder Wertekursen sowie gemeinnütziger Arbeit nicht nachkommen, müssen mit einer Halbierung des Taschengeldes rechnen. Das Taschengeld beträgt in Vorarlberg 40 Euro pro Monat. Wird ein Verstoß festgestellt, kann es nach einer schriftlichen Ermahnung auf 20 Euro reduziert werden.

Gemeinnützige Arbeit als Schwerpunkt

Ein zentrales Element des Kodex ist die gemeinnützige Arbeit. Asylwerber sollen stärker in lokale Tätigkeiten eingebunden werden, etwa in der Wäscherei einer Seniorenbetreuung oder beim Aufbau von Veranstaltungen wie im Stadtsaal Bludenz. Laut Landesrat Allgäuer wurde das Angebot an Einsatzmöglichkeiten bereits erweitert, weitere Projekte sollen folgen. Aktuell sind rund 560 Personen vom „Vorarlberg Kodex“ betroffen.

Kritik und verfassungsrechtliche Fragen

Vor Inkrafttreten gab es Diskussionen über die Verfassungskonformität der neuen Regelung. Jurist:innen und NGOs hatten Bedenken geäußert, ob die Kürzung von Sozialleistungen mit den Grundrechten vereinbar sei. Auf Nachfrage zeigt sich das Land Vorarlberg jedoch gelassen: Man rechne nicht mit einer Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 11:27 Uhr aktualisiert