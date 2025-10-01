Große Trauer um „Amore unter Palmen“ Star: Kultfigur stirbt in Thailand

ATV-Kultkandidat Charly, bekannt aus „Amore unter Palmen“, ist tot. Der Wiener Unternehmer starb laut Angaben seiner Freundin in Pattaya an einem Herzinfarkt. Fans und Wegbegleiter nehmen im Netz Abschied.

Traurige Nachrichten für ATV-Fans: Karl, besser bekannt als „Spritzbär Charly“, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Seine Freundin bestätigte den Tod am Montag über mehrere TikTok-Clips. Demnach verstarb er in Pattaya, Thailand, vermutlich an den Folgen eines Herzinfarkts im Krankenhaus.

Vom Kuppelformat zur Kultfigur

Charly wurde 2023 durch die vierte Staffel von „Amore unter Palmen“ bekannt. Mit seinem Spruch „Gut essen, gut trinken, gut spritzen“ polarisierte er – und wurde gleichzeitig zum Publikumsliebling. Besonders seine temperamentvollen Diskussionen mit Partnerin Natta, sein lautes Auftreten und seine ungewöhnliche Art machten ihn zu einer der auffälligsten Figuren der ATV-Show. Auch nach dem Ende des Formats blieb er im Gespräch, gab Interviews über sein Leben in Thailand und sprach offen über seine komplizierte Beziehung zu Natta.

Freundin und Fans trauern

In emotionalen Videos nahm Charlys Freundin nun Abschied von ihm. Unter Tränen berichtete sie von seinem plötzlichen Tod und teilte gemeinsame Erinnerungen. Zahlreiche Fans reagierten bestürzt und hinterließen Beileidsbekundungen.

„Er war schräg, aber herzlich – und hat viele Menschen unterhalten“, schrieb ein User.

Auch Freunde und Weggefährten verabschiedeten sich öffentlich von dem ATV-Star.