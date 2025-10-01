Oktoberfest in München: Wiesn nach Drohung gesperrt

Das diesjährige Oktoberfest in München hat schon so einige Schlagzeilen gebracht. Seit dem heutigen Mittwoch, 1. Oktober 2025, ist es um eine weitere reicher. Das Gelände ist derzeit gesperrt, wir haben hier alle Infos für euch.

Die „Wiesn“ ist gesperrt. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr kommt man nicht mehr ins Oktoberfest-Gelände rein. Während es vor einigen Tagen bereits wegen Überfüllung „zu“ war, ist der Grund für die Sperre am heutigen Mittwoch, 1. Oktober 2025, aber deutlich dramatischer. Ein Einsatz im Norden Münchens hat dafür gesorgt, dass bis wohl zumindest 17 Uhr auch das Oktoberfest-Gelände nicht betreten werden darf.

Münchens Oberbürgermeister: „Ein Täter hat die Wiesn bedroht“

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter schreibt in dem Zusammenhang auf Instagram von „einer aktuellen Bedrohungslage“. Im dazugehörigen Video meint er: „Ein Täter hat die Wiesn bedroht. Wir sind zur Auffassung gelangt, dass wir das Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können.“ Mittlerweile wird laut Medienberichten auch ein Zusammenhang mit der „Antifa“ geprüft. Auf einer linksextremistischen Website hätten diese nämlich gepostet, dass man in den frühen Morgenstunden „einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet“ habe.

Polizei ermittelt am Oktoberfest-Gelände und im Norden Münchens

Auch seitens der Polizei berichtet man von der Sperre des Festgeländes auf der Theresienwiese. „Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese“, so die Polizei auf „X“. Der Sperre ist ein Einsatz im Bereich Lerchenau vorausgegangen, dort hatte unter anderem ein Haus gebrannt, auch von Explosionen wurde bereichtet, zudem wurde eine männliche Leiche mit Schussverletzungen gefunden.

Kärntner wollte München-Rundtour auf der Wiesn starten

In München sind aktuell auch viele Österreicher, um beim weltberühmten Oktoberfest mit dabei zu sein. So auch ein Kärntner, der gegenüber 5 Minuten meinte, dass er seine München-Rundtour eigentlich auf der Wiesn starten wollte. „Ich bin sehr traurig“, so der junge Mann. „Gestern haben wir noch einen sehr geselligen, sehr urigen Tag am Oktoberfest verbraucht. Heute beim Aufwachen hab ich dann schon die Polizeisirenen und den Hubschrauber gehört. Ich hab das Gefühl gehabt: Da muss jetzt was passiert sein“, so ein weiterer 5 Minuten-Leser. Anfangs habe er aber noch gar nicht an einen Zusammenhang mit dem Oktoberfest gedacht. Dann sei plötzlich die Warnung aufs Handy gekommen: „Man denkt sich, man ist im falschen Film…“

©Leser Diese Warnmeldung ist auf die Handys der Menschen gekommen.

Warnmeldung auf Handys, Polizei durchsucht Wiesn-Gelände

Bis 17 Uhr dürfen die Gäste nun eben nicht auf das Festgelände, dieses wird aktuell von der Polizei und den dafür ausgebildeten Organen auch nach Sprengkörpern durchsucht. Noch ist unklar, ob dann das Gelände auch wieder aufsperren kann. Münchens Oberbürgermeister meint in seinem Instagram-Posting jedenfalls noch, dass die Polizei ihr möglichstes tun werde, die Wiesn zu durchsuchen und Sicherheit zu gewährleisten. Sei das nicht möglich, werde das Gelände am Mittwoch nicht mehr geöffnet. „Tut mir leid, anders geht es nicht. Sicherheit geht vor“, so Reiter. Auch eine österreichische Reisegruppe weiß jetzt nicht, wie es weiter geht. „Sollen wir wieder nach Hause fahren? Die Informationslage ist aktuell nicht sehr gut“, meint man gegenüber 5 Minuten.

©Leser Bei einer Gedenkstätte wird den Opfern des Bombenanschlags am Oktoberfest 1980 gedacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 13:08 Uhr aktualisiert