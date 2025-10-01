Salzburger (45) lässt Geldtasche mit 8.550 Euro liegen

Nicht weniger als 8.550 Euro hatte ein 45-jähriger Salzburger in seiner Geldtasche, als er sie im Zuge der Reinigung seines Fahrzeugs in einer Waschbox im Flachgau liegen gelassen hatte. Das ganze hatte sich am 28. September abgespielt, wie die Polizei berichtet. Als er sie dann am darauffolgenden Tag abholen wollte, war sie aber nicht mehr auffindbar. Videoaufzeichnungen von der Tankstelle zeigten einen Mann, der die Brieftasche am Morgen des 29. September samt Inhalt mitgenommen hatte.

70-Jähriger nimmt Geldtasche mit

Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter – einen 70-jährigen Italiener – schließlich ausforschen und an seiner Wohnadresse im Flachgau antreffen. Gegenüber den Polizisten meinte er nur, die Geldtasche gefunden und später im Salzburger Stadtteil Gnigl in einen Postkasten geworfen zu haben. Er erklärte außerdem, dass sie „abgesehen von diversen Ausweisen und einem Schlüssel“ leer gewesen sei.

Geldtasche jetzt wieder bei eigentlichem Besitzer

Die Beamten erklärten ihm jedoch die strafrechtlichen Konsequenzen seines Handelns, woraufhin der Mann das Bargeld aus der Brieftasche vollständig aushändigte. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Vernehmung in die nächste Polizeidienststelle gebracht, die Geldtasche selbst wurde von einem Post-Mitarbeiter in Gnigl gefunden und dem 45-jährigen Salzburger wieder gegeben.