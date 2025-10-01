Skip to content
/ ©pexels / Aline Aronsky
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist auf dem Foto ein älterer Mann, der im Stiegenhaus telefoniert.
Der Salzburger ist nun um zehntausende Euro ärmer.
Salzburg
01/10/2025
Teures Telefonat

„Verdächtige Überweisungen“: Anrufer bringt Salzburger um 34.000 Euro

Ein Telefonat ist einem 58-jährigen Salzburger Dienstagabend, am 30. September, teuer zu stehen gekommen. Ein Betrüger hatte ihm vorgegaukelt, dass es verdächtige Banküberweisungen gegeben hätte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Der vermeintliche IT-Sicherheitsfachmann einer Bank hat Dienstagabend, am 30. September 2025, einen 58-jährigen Salzburger angerufen und von „verdächtigen Banküberweisungen“ geredet. Unter diesem Vorwand hat er sich daraufhin Zugriff auf das Konto des Mannes verschafft und gleich mehrere Überweisungen getätigt, so die Polizei.

Zehntausende Euro Schaden durch Überweisungen

Außerdem sollte ein Mitarbeiter der Bank vorbeikommen und die Bankomatkarte abholen. Dazu ist es aber nicht gekommen, wissen die Beamten weiter. Durch die Überweisungen sei dem 58-Jährgien ein Schaden ind er Höhe von 34.000 Euro entstanden. Weitere Ermittlungen werden derzeit durchgeführt.

