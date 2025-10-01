Causa SOS-Kinderdorf: Cernko tritt aus Aufsichtsrat zurück

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wiegen die Vorwürfe gegen Betreuer des SOS Kinderdorfs Moosburg schwer. Diese sollen zwischen 2008 und 2020 Kinder gequält und geschlagen haben. Eine Studie brachte dies ans Licht, welche die Organisation selbst in Auftrag gegeben hat. Die Causa schlägt Wellen, so soll es auch zu mutmaßlichen Missbrauchsfällen in Imst (Tirol) und Seekirchen (Salzburg) gekommmen sein.

Willibald Cernko gab Rücktritt bekannt

Die Kärntner FPÖ brachte rund um die Vorfälle in Moosburg einen Prüfantrag zur Überprüfung der Fachaufsicht des Landes Kärnten durch den Landesrechnungshof ein, welcher beschlossen wurde. Wie es laut Medienberichten heißt, hat Willibald Cernko, SOS-Kinderdorf Aufsichtsrat, seinen Rücktritt bekanntgegeben. Schon in der ZIB 2 bestätigte er „schwere Fehler.“ Er sei vermutlich mit seiner Expertise, aber dieser Aufgabe nicht gewachsen, heißt es. Der Aufsichtsrat soll künftig stärker mit Kinderschutz-Experten besetzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 13:32 Uhr aktualisiert