Frau (63) will mehr als 10.000 Euro überweisen – Bank wird misstrauisch

Die Salzburger Polizei berichtet gleich von mehreren Betrugsvorgängen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen ereignet haben. Gleichzeitig gibt man auch Tipps, wie man solche Betrügereien erkennen und verhindern kann.

Nachdem eine 63-jährige Pongauerin (Salzburg) Mitte September nach Abschluss von Elektrikerarbeiten in ihrer Wohnung eine Rechnung per Mail über einen fünfstelligen Betrag bekam, wollte sie diesen durch ihre Bank überweisen lassen. Diese wurde aber wegen einer Diskrepanz beim angegebenen Konto misstrauisch. Und tatsächlich: Nach Rücksprache mit der Firma stellte sich heraus, dass es sich auf der echt aussehenden Rechnung um eine falsche Bankverbindung handelte. Aber: Ob die Bank die Überweisung zurückhalten konnte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Pongauer verliert fünfstelligen Betrag an Betrüger

Auch ein 56-jähriger Pongauer wurde Ende September Opfer eines ähnlich gelagerten Betrugs. Dabei kaufte er über eine ihm bekannte Firma in Tirol Maschinen und überwies dem Firmeninhaber nach Erhalt der Rechnung per Mail einen fünfstelligen Betrag auf das Konto, das in ebenjener Mail angegeben war. Als er wegen der Abholung der Maschinen mit seiner Kontaktperson in Tirol telefonierte, bemerkten die beiden, dass sowohl die Mail als auch die Bankverbindung auf der Rechnung falsch seien. Die Ermittlungen laufen nun.

Kriminalprävention informiert über „Rechnungslegungsbetrug“

Die Kriminalprävention erklärt nun, dass es sich bei den beiden Fällen um einen so genannten „Rechnungslegungsbetrug“ handelt. Dabei werden Rechnungen verändert, um eine Zahlung auf ein Konto zu generieren – meist ist dieses im Ausland. „Dies kann sowohl online, als auch bei Rechnungen, die über den Postweg übermittelt werden, passieren“, so die Beamten, die gleichzeitig auch Tipps geben, wie man sich vor einem solchen Betrug schützen kann.