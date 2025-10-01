Frau (63) will mehr als 10.000 Euro überweisen – Bank wird misstrauisch
Die Salzburger Polizei berichtet gleich von mehreren Betrugsvorgängen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen ereignet haben. Gleichzeitig gibt man auch Tipps, wie man solche Betrügereien erkennen und verhindern kann.
Nachdem eine 63-jährige Pongauerin (Salzburg) Mitte September nach Abschluss von Elektrikerarbeiten in ihrer Wohnung eine Rechnung per Mail über einen fünfstelligen Betrag bekam, wollte sie diesen durch ihre Bank überweisen lassen. Diese wurde aber wegen einer Diskrepanz beim angegebenen Konto misstrauisch. Und tatsächlich: Nach Rücksprache mit der Firma stellte sich heraus, dass es sich auf der echt aussehenden Rechnung um eine falsche Bankverbindung handelte. Aber: Ob die Bank die Überweisung zurückhalten konnte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.
Pongauer verliert fünfstelligen Betrag an Betrüger
Auch ein 56-jähriger Pongauer wurde Ende September Opfer eines ähnlich gelagerten Betrugs. Dabei kaufte er über eine ihm bekannte Firma in Tirol Maschinen und überwies dem Firmeninhaber nach Erhalt der Rechnung per Mail einen fünfstelligen Betrag auf das Konto, das in ebenjener Mail angegeben war. Als er wegen der Abholung der Maschinen mit seiner Kontaktperson in Tirol telefonierte, bemerkten die beiden, dass sowohl die Mail als auch die Bankverbindung auf der Rechnung falsch seien. Die Ermittlungen laufen nun.
Kriminalprävention informiert über „Rechnungslegungsbetrug“
Die Kriminalprävention erklärt nun, dass es sich bei den beiden Fällen um einen so genannten „Rechnungslegungsbetrug“ handelt. Dabei werden Rechnungen verändert, um eine Zahlung auf ein Konto zu generieren – meist ist dieses im Ausland. „Dies kann sowohl online, als auch bei Rechnungen, die über den Postweg übermittelt werden, passieren“, so die Beamten, die gleichzeitig auch Tipps geben, wie man sich vor einem solchen Betrug schützen kann.
So kannst du dich vor einem Rechnungslegungsbetrug schützen:
- Sei generell vorsichtig bei Änderungen der Zahlungsverbindung und wäge vor Auftragserteilung die Möglichkeit eines Totalverlustes ab.
- Informiere die Mitarbeiter, die in deinem Unternehmen Zahlungsanweisungen tätigen über dieses Betrugsmodell.
- Sensibilisiere deine Mitarbeiter, bei Änderungen der Zahlungsverbindung nachzufragen und sich die Änderung von Lieferanten bestätigen zu lassen.
- Bei elektronischen Rechnungen niemals die Absendeadresse des Schreibens nutzen, sondern einen anderen Weg wählen (beispielsweise per Telefon, Fax, etc.)
- Achte auf ausreichenden Schutz bei der Datenübertragung, vor allem bei der Übertragung von Rechnungen und Zahlungsdaten.
- Bei der Anlage von neuen Lieferanten überprüfe, ob es dieses Unternehmen in Österreich gibt.
- Sei besonders vorsichtig, wenn ungewöhnlicherweise Kontoverbindungen ins Ausland verlegt werden.
- Halte bei der Bezahlung von Rechnungen das Vier-Augen-Prinzip zu deinem eigenen Schutz ein.