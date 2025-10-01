Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, sind die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht worden, der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) kritisiert nun vor allem Unternehmen, die die Arbeitslosigkeit "künstlich in die Höhe" treiben würden.

„Die Arbeitslosenzahlen steigen – und viele Unternehmen parken Beschäftigte kurzfristig beim AMS, nur ums ich Kosten zu ersparen. Dieses Zwischenparken verursacht jedes Jahr rund 700 Millionen Euro an Zusatzkosten für den Staat – also für uns alle“, so ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth. Unter „Zwischenparken“ versteht man dabei, dass Betriebe Beschäftigte kündigen würden, damit diese Arbeitslosengeld beziehen. Nach kurzer Zeit würden sie dann wieder eingestellt werden, wodurch die Personalkosten teils auf die Allgemeinheit abgewälzt würden, so der ÖGB.

©ÖGB/ Roland de Roo ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth kritisiert das Zwischenparken von Arbeitnehmern.

„Wer von Sozialbetrug spricht, sollte zuerst vor der eigenen Tür kehren“

„Hier wird bewusst mit staatlichen Mitteln spekuliert. Arbeitslose Menschen werden in eine ungewisse Situation gedrängt, nur damit Firmen ihre Gewinne steigern. Wer von Sozialbetrug spricht, sollte zuerst vor der eigenen Tür kehren“, betont Schuberth. Die Gewerkschafterin fordert nun auch „ein klares Verbot des Zwischenparkens von Arbeitskräften und Sanktionen für Unternehmen, die dies betreiben sowie eine Stärkung des Sozialstaats“. Das soll durch „klare gesetzliche Grenzen“ und „mehr Investitionen in sichere, gute Arbeitsplätze statt kurzfristiger Kostenverschiebung“ geschehen.