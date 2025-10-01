Änderung bei FinanzOnline: Welche „Strafen“ drohen und was zu machen ist

In den vergangenen Tagen geistern immer wieder Strafen durch die Medien im Zusammenhang mit "FinanzOnline". Wir haben nun beim Finanzministerium diesbezüglich nachgefragt und die wichtigsten Antworten für euch parat.

Strafen, weil man bei "FinanzOnline" nicht mehr reinkommt? Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Finanzminister Markus Marterbauer hat es bereits im Juli angekündigt, nun ist es so weit: Der Login bei „FinanzOnline“ ist seit 1. Oktober 2025 nur noch mit ID Austria oder einer Zwei-Faktor Authentifizierung möglich. Alle Infos dazu auch hier: Ab Oktober: Das ändert sich bei der Plattform FinanzOnline. Seitens der Arbeiterkammer (AK) Kärnten heißt es nun, dass seit Monaten bereits Bescheide vom Finanzamt verschickt würden, wo mit einer Strafe von 150 Euro gedroht werde. Das gelte für all jene, die eine so genannte Pflichtveranlagung zu machen haben. Mehr dazu hier: Fehlender Zugang: AK warnt vor Fristversäumnissen und Strafen.

Was ist eine Pflichtveranlagung? Für gewöhnlich ist der Steuerausgleich freiwillig zu machen, in bestimmten Fällen kommt es aber zur so genannten Pflichtveranlagung. Dabei muss man den Steuerausgleich in einer gewissen Zeitspanne – meist bis 30. Juni des Folgejahres – gemacht haben. Die Gründe dafür sind vielfältig, hängen aber oft etwa mit einem zweiten Job zusammen.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer hat die Änderung bei „FinanzOnline“ schon im Juli angekündigt.

Mögliche Finanzstrafe nur bei „hohen Abgabenschulden“

Wir haben uns nun beim Finanzministerium schlau gemacht und uns nach den drohenden Strafen erkundigt. Dort stellt man gleich einmal klar: „Es gibt keine Strafen, wenn man die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht einrichtet.“ Bei der verspäteten Abgabe einer Pflichterklärung würde jedenfalls eine so genannte „Anspruchsverzinsung“ anfallen. Diese liegen zwei Prozent über dem Basiszinssatz, die Verzinsung läuft bis zum Bescheiddatum aber maximal für 48 Monate. Derzeit betragen sie 4,03 Prozent. Erreichen sie den Betrag von 50 Euro nicht, werden sie aber auch nicht festgesetzt. Nur bei „hohen Abgabenschulden“ könne es auch zu einer Finanzstrafe kommen. „Eine solche wird aber in diesem Bereich selten verhängt“, so das Ministerium gegenüber 5 Minuten.

Millionen Österreicher mit „FinanzOnline“-Zugang

Laut Ministerium haben mehr als 6,5 Millionen Menschen einen „FinanzOnline“-Zugang. Gegenüber 5 Minuten erklärt man, dass bisher schon mehr als vier Millionen davon die ID Austria nützen würden. „Diese beinhaltet automatisch die notwendige Zwei-Faktor-Authentifizierung, es ist also kein weiterer Schritt notwendig.“ Und all jene, die noch mit dem klassischen FinanzOnline-Zugangsdaten arbeiten, werden beim ersten Login durch einen Assistenten zur Einrichtung eines zweiten Faktors geführt. Das haben immerhin schon über 330.000 Menschen hierzulande gemacht.

ID Austria als „einfachster Weg“

Sorgen, dass man den Zugang zu FinanzOnline gänzlich verliert, müsse man sich jedenfalls aber nicht machen. „Niemand verliert den Zugriff. Wer noch keinen zweiten Faktor eingerichtet hat, kann das beim Login jederzeit selbst nachholen. Die Einrichtung funktioniert auch nach dem 1. Oktober ohne Einschränkung, dauert nur wenige Minuten und erfordert keinen Besuch beim Finanzamt. Es wird also niemand ausgeschlossen“, heißt es aus dem Ministerium. Dort empfiehlt man die ID Austria jedenfalls als den „einfachsten Weg“. Wie du zur ID Austria kommst, erfährst du unter anderem hier: Neue App ersetzt „Digitales Amt“: So kommst du zu deiner ID Austria.

Wie man noch bei „FinanzOnline“ einsteigen kann

Alternativ können Bürger aber auch mit den gewohnten Zugangsdaten einsteigen. Zusätzlich braucht es dann noch eine der gängigen Authenticator-Apps (wie beispielsweise Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Apple „Passwörter“ oder WinAuth für Windows). „Unterstützt werden alle Apps, die den internationalen TOTP-Standard (Time-based One-Time Password) erfüllen. Damit ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung sowohl mit Smartphone, Tablet als auch mit einem PC möglich“, so das Ministerium abschließend.