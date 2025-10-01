Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulen in ganz Österreich

Wenn am Samstag, dem 4. Oktober 2025, zwischen 12 und 12.45 Uhr in ganz Österreich die Sirenen heulen und Handys laut aufblinken, handelt es sich nicht um einen Notfall – sondern um den jährlichen Zivilschutz-Probealarm. Wie auch im Vorjahr wird dabei zusätzlich das Handy-Warnsystem AT-Alert getestet. Das Ziel: Alle Warnmittel auf ihre Zuverlässigkeit prüfen – für den Fall, dass es wirklich ernst wird.

Bundesweiter Sirenen-Check in ganz Österreich Ziel des jährlichen Zivilschutz-Probealarms:

-Technik testen

-Bevölkerung sensibilisieren

-Signalverständnis fördern

Warum ist der Probealarm so wichtig? Im Katastrophenfall zählt jede Minute. Nur wer die Sirenensignale kennt, kann richtig reagieren. Gewarnt wird etwa bei: Hochwasser

Sturm

Großbrand

Chemieunfall

anderen Gefahrenlagen Das bedeuten die Sirenensignale: Warnung (3 Minuten Dauerton):

Radio, TV oder Internet einschalten und Anweisungen folgen.

Radio, TV oder Internet einschalten und Anweisungen folgen. Alarm (auf- und abschwellender Heulton, ca. 1 Minute):

Sofort Schutz suchen! Gebäude oder sichere Räume aufsuchen.

Sofort Schutz suchen! Gebäude oder sichere Räume aufsuchen. Entwarnung (1 Minute Dauerton):

Gefahr vorbei, aktuelle Infos beachten.

Gut vorbereitet mit dem Team Österreich Die kostenlose Team Österreich App bietet: Warnmeldungen in Echtzeit

Checklisten zur Vorbereitung

Hilfe im Ernstfall

Ideal für alle, die sich aktiv vorbereiten und im Notfall helfen wollen.

Jetzt registrieren: Team Österreich.

Warnung direkt aufs Handy Zeitgleich mit den Sirenen wird auch AT-Alert getestet

Eine Warnmeldung erscheint direkt am Handybildschirm – ohne App.

Verfügbar ab Android 11 und iOS 17.4 So werden auch Menschen unterwegs erreicht.

Was am Samstag passiert

Zwischen 12 und 12.45 Uhr ertönen die bekannten Sirenensignale, die im Ernstfall auf Gefahren hinweisen. Gleichzeitig wird auf vielen Smartphones ein lautes Warnsignal zu hören sein, verbunden mit einem kurzen Informationstext. Besonders wichtig: Die höchste Warnstufe, der sogenannte Notfallalarm, ist auf jedem Gerät eingeschaltet und kann nicht deaktiviert werden. Auch Handys, die auf stumm gestellt sind, geben in diesem Fall einen durchdringenden Ton von sich. Der jährliche Probealarm dient dazu, die Bevölkerung mit den Sirenensignalen vertraut zu machen und die technische Funktionsfähigkeit von AT-Alert zu überprüfen.

