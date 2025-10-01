/ ©pixabay / shrank
Noch heute: Oktoberfest in München geht weiter, Wiesn wird fortgesetzt
Alle Münchner und Gäste von nah und fern - darunter auch zahlreiche Österreicher - werden sich freuen. Nach stundenlanger Sperre wegen einer Drohung kann das Fest weitergehen.
Stundenlang war das Oktoberfest-Gelände am Mittwoch, 1. Oktober 2025, wegen einer Drohung gegen die Wiesn gesperrt. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Oktoberfest in München: Wiesn nach Drohung gesperrt. Nun ist aber klar: Es geht weiter. Der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, erklärt auf Instagram: „Die Polizei hat mich gerade informiert, dass es aus deren Sicht unbedenklich ist, wenn die Wiesn fortgesetzt wird. Deswegen wird das Festgelände ab 17.30 Uhr wieder für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.“
Bist du dieses Jahr beim Oktoberfest?
Ich war dieses Jahr schon
Ich war noch nicht, habe aber geplant
Nein, ich bin nicht dort
Was ist das Oktoberfest?
Abgestimmt: Mal
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 17:41 Uhr aktualisiert
