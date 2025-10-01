Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay / shrank
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Oktoberfest-Gelände.
Die Sperre des Oktoberfest-Geländes wegen der Drohung gegen die Wiesn wird aufgehoben, um 17.30 Uhr werden die Besuchermassen wieder auf die Wiesn strömen (Archivfoto).
München
01/10/2025
Ab 17.30 Uhr

Noch heute: Oktoberfest in München geht weiter, Wiesn wird fortgesetzt

Alle Münchner und Gäste von nah und fern - darunter auch zahlreiche Österreicher - werden sich freuen. Nach stundenlanger Sperre wegen einer Drohung kann das Fest weitergehen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Stundenlang war das Oktoberfest-Gelände am Mittwoch, 1. Oktober 2025, wegen einer Drohung gegen die Wiesn gesperrt. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Oktoberfest in München: Wiesn nach Drohung gesperrt. Nun ist aber klar: Es geht weiter. Der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, erklärt auf Instagram: „Die Polizei hat mich gerade informiert, dass es aus deren Sicht unbedenklich ist, wenn die Wiesn fortgesetzt wird. Deswegen wird das Festgelände ab 17.30 Uhr wieder für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.“

Bist du dieses Jahr beim Oktoberfest?

Ich war dieses Jahr schon
Ich war noch nicht, habe aber geplant
Nein, ich bin nicht dort
Was ist das Oktoberfest?
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 17:41 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: