Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Jaromir Chalabala / Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze, einen Hubschrauber und eine Rettungskraft in schwarz-weiß.
Bei einem Absturz in Mittelitalien ist ein österreichischer Drachenfliegerpilot (78 Jahre alt) verstorben.
Italien / Österreich
01/10/2025
In Mittelitalien

Absturz: Österreicher (78) konnte nur noch tot geborgen werden

Am Berg Monte Cucco in der italienischen Provinz Perugia ist ein Österreicher Dienstagnachmittag, am 30. September 2025, tödlich verunglückt. Er war mit seinem Drachenflieger abgestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Der Absturz sei aus bisher unbekannter Ursache geschehen, der Rettungseinsatz habe sich wegen des unwegsamen und felsigen Gebiets als schwer erwiesen. Trotz des schnellen Ausrückens des Rettungshubschraubers und Eingreifens der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 78-jährigen Mannes aus Österreich festgestellt werden. Der Leichnam wurde daraufhin per Hubschrauberwinde geborgen und mittlerweile auch schon wieder ins Tal transportiert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: