Absturz: Österreicher (78) konnte nur noch tot geborgen werden

Am Berg Monte Cucco in der italienischen Provinz Perugia ist ein Österreicher Dienstagnachmittag, am 30. September 2025, tödlich verunglückt. Er war mit seinem Drachenflieger abgestürzt.

Der Absturz sei aus bisher unbekannter Ursache geschehen, der Rettungseinsatz habe sich wegen des unwegsamen und felsigen Gebiets als schwer erwiesen. Trotz des schnellen Ausrückens des Rettungshubschraubers und Eingreifens der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 78-jährigen Mannes aus Österreich festgestellt werden. Der Leichnam wurde daraufhin per Hubschrauberwinde geborgen und mittlerweile auch schon wieder ins Tal transportiert.