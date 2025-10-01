Hunderte Haushalte in Innsbruck hatten plötzlich keinen Strom mehr

Stromausfall in Innsbruck! Knapp 1.350 Haushalte mussten Mittwochnachmittag, am 1. Oktober 2025, rund eine Stunde lang ohne Strom auskommen. Der Grund dafür war ein gekapptes Kabel.

Gegen 15 Uhr ging der Strom bei knapp 1.350 Innsbrucker Haushalten für rund eine Stunde aus. Ein Bagger hat bei Grabungsarbeiten für einen Kanal in Innsbruck-Reichenau nämlich ein Kabel durchtrennt, erklären die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) gegenüber dem „ORF“. Um 15.50 Uhr konnte die Stromversorgung schließlich wieder hergestellt werden, größere Probleme habe es auch laut der Berufsfeuerwehr nicht gegeben.