Drohungen erst Tage später gemeldet: Ex-Freund (17) festgenommen

Erst Tage nach den Drohungen wandte sich eine Schülerin an ihre Schule, dann ging alles sehr schnell: Noch in derselben Nacht wurde ihr 17-jähriger Ex-Freund in Steyr festgenommen.

Am Montag, dem 29. September 2025, schlug der Direktor einer Schule im Bezirk Korneuburg Alarm. Eine Schülerin erzählte, dass sie bereits drei Tage zuvor, am 26. September, von ihrem Ex-Freund über einen Instant-Messaging-Dienst beunruhigende Nachrichten erhalten hatte. Darin habe der 17-jährige Afghane aus Steyr konkrete Drohungen im Zusammenhang mit der Schule geäußert.

Polizei griff sofort durch

Noch in derselben Nacht wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Steyr aktiv. Am 30. September 2025, in den frühen Morgenstunden, konnte der Verdächtige angehalten und festgenommen werden. Die Ermittlungen bestätigten die Ernsthaftigkeit der Drohungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 17-Jährige in die Justizanstalt Linz überstellt.

„Der Verdächtige konnte festgenommen werden“

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich erklärte in einer Aussendung: „Der Verdächtige konnte am 30. September 2025 in den frühen Morgenstunden durch Polizisten des Stadtpolizeikommandos Steyr angehalten und festgenommen werden. Nach weiteren Ermittlungen wurde der 17-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Linz überstellt.“