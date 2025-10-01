Ganze Berufsgruppe klagt: „51 verlorene Tage, bevor Gehalt nachzieht“

51 Tage sind es laut einer länderübergreifenden Befragung, die Lehrkräfte in Österreich im Schnitt unbezahlt arbeiten, wie "GoStudent" nun enthüllt. Und: Auch die Ferien sind für viele nicht gänzlich arbeitsfreie Zeit.

Die Stunden im Klassenraum sind für viele Lehrer bei weitem nicht alles, was sie leisten.

Immer wieder hört man, wie schön es Lehrer haben, haben sie doch neun Wochen im Sommer frei, zwei Wochen rund um Weihnachten und auch sonst immer wieder mal eine Woche Urlaub. Dass Lehrkräfte teils weit über ihre vertraglich vereinbarten Stunden hinaus arbeiten, wird dabei oft nur belächelt und abgetan. Eine Analyse von „GoStudent“ zeigt nun allerdings: „Mehr als zwei Drittel der Lehrkräfte berichten, dass Personalmangel sie zu längeren Arbeitszeiten als je zuvor zwingt.“

Was ist „GoStudent“? Bei „GoStudent“ handelt es sich um einen der weltweit führenden Nachhilfeanbietern und Bildungsplattformen. Das Unternehmen wurde 2016 in Wien gegründet.

„51 verlorene Tage, bevor das Gehalt erst nachzieht“

Die Studie basiert dabei auf einer Umfrage und einer detaillierten Zeitverwendungsanalyse. Laut „GoStudent“ würden die Lehrer demnach vom ersten Klingeln des Schuljahres bis zum 11. November 2025 quasi ohne Bezahlung arbeiten. Das Datum wird dabei dadurch berechnet, indem man die unbezahlten Überstunden unter dem Schuljahr und in den Ferien zusammenrechnet und den Durchschnittsgehältern gegenüber stellt. „51 verlorene Tage, bevor das Gehalt erst nachzieht“ seien das demnach.

130 Stunden in den Ferien gehen für Unterrichtsplanung und Co. drauf

Auch die „Ferien“ sind für viele Lehrkräfte laut der Studie alles andere als eine Auszeit. In den 17 Wochen Schulferien investieren sie immerhin mehr als 130 Stunden in Unterrichtsplanung, Korrekturen und Vorbereitung der Klassenräume. Elf Prozent der Überstunden in den Ferien entfällt dabei auf Korrekturen, weitere elf Prozent auf die Erstellung von Materialien und zehn Prozent auf die Unterrichtsplanung. Die übrigen Überstunden entfallen etwa auf die Organisation von Exkursionen, außerschulische Aktivitäten, die Lehrplanentwicklung, die Klassenraumgestaltung und die Datenanalyse.

Zwölf Überstunden pro Woche in der Schulzeit

Doch auch in der Schulzeit leisten Lehrkräfte im Durchschnitt jede Woche zwölf Stunden über die vertragliche Arbeitszeit hinaus, so „GoStudent“ weiter. Die Arbeit, die im Schulalltag nicht erledigt werden kann, wird dann nach Hause genommen. Den größten Anteil dieser Überstunden beansprucht die Unterrichtsplanung, sowie die Erstellung von Materialien und Korrekturen. Und diese Zusatzstunden haben auch ihren Preis: Mehr als zwei Drittel der Lehrkräfte geben an, dass die langen Arbeitszeiten ihrer psychischen Gesundheit regelmäßig schaden würden.

Großteil der Befragten findet, dass die Regierung nicht genug für sie tut

Mehr als die Hälfte der Lehrer fordern nun auch mehr finanzielle Mittel von der amtierenden Regierung. Von 72 Prozent der Befragten heißt es, dass die Regierung „nicht genug“ tue, um Überstunden auszugleichen oder ihnen entgegenzuwirken. Zwei Drittel greift für Unterrichtsmaterialien überhaupt regelmäßig in die eigene Geldtasche. „Die menschlichen Folgen sind unverkennbar: Burnout, Stress, Frustration. Ohne Gegenmaßnahmen werden Schulen weiterhin qualifizierte Lehrkräfte verlieren“, so „GoStudent“.

KI als Hilfs-Werkzeug für Lehrer?

Eine dieser Gegenmaßnahmen könnte künstliche Intelligenz bringen. Während die Bereitschaft, KI als Werkzeug zu verwenden, in Österreich bei den Lehrkräften durchaus vorhanden ist, werde diese durch fehlende Unterstützung „untergraben“. 88 Prozent der befragten Lehrer geben nämlich an, keine Schulung erhalten zu haben, wie man die KI effektiv einsetzt. Wertvolle Zeit könne sie dabei etwa beim Erstellen von Unterrichtsreihen, beim Neuaufbereiten von Materialien oder der Auswertung anonymisierter Daten sparen. „Zeit ist die wertvollste Ressource in jedem Klassenzimmer“, weiß etwa auch Felix Ohswald, Geschäftsführer und Mitbegründer von „GoStudent“. Den vollständigen Bericht findet ihr übrigens auch hier online.

Eckdaten der Studie: Die Befragung wurde unter 252 Lehrkräften im Vereinigten Königreich, in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien durchgeführt. Erhoben wurden selbstberichtete Daten zu Überstunden sowohl während der Unterrichtszeit als auch in den Schulferien. Die Teilnehmenden repräsentierten unterschiedliche Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe und Oberstufe) und wurden gebeten, die Zeit zu schätzen, die sie für Tätigkeiten außerhalb ihrer vertraglichen Arbeitszeit aufwenden.