Tragischer Unfall in Schwarzach: Radfahrer (81) jetzt verstorben

Im Salzburger Pongau ist es zu einem tragischen Unfall mit gekommen. Ein Auto ist Dienstagmorgen mit einem 81-jährigen Radfahrer in einem Kreisverkehr kollidiert. Er wurde erst ins Krankenhaus gebracht, ist dort dann verstorben.

Ein schwerer Verkehrsunfall Dienstagmorgen, am 30. September 2025, hat tödlich geendet. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Tirol ist in Schwarzach (Pongau, Salzburg) in den dortigen Kreisverkehr eingefahren und aus unbekannter Ursache mit einem 81-jährigen Radfahrer kollidiert. Er wurde erst noch ins Krankenhaus gebracht, mittlerweile ist er verstorben, wie die Polizei nun berichtet. „Die Erhebungen zur Unfallursache sind im Gange“, so die Beamten in einer Aussendung abschließend.