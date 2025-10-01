Spurlos verschwunden: Suche nach Linzerin (62) läuft auf Hochtouren

Seit Dienstag fehlt von einer Linzerin jede Spur. Die 62-Jährige verschwand aus dem Kepler Uniklinikum. Trotz Hubschrauber- und Hundestaffel blieb die Suche bislang erfolglos.

In Linz (Oberösterreich) wird seit Dienstag nach einer 62-jährigen Frau gesucht. Sie war Patientin im Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums und verschwand dort am Vormittag spurlos. Wie der ORF Oberösterreich berichtet, leidet die Vermisste an Demenz. Noch am Dienstag und Mittwoch durchkämmten Einsatzkräfte das Gebiet rund um die Klinik. Dabei kamen sowohl Polizeihunde als auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Dennoch blieb die aufwendige Suche ohne Ergebnis.

Wer hat diese Frau in Linz gesehen? Die Frau ist 1,70 Meter groß und sehr schlank. Sie hat grüne Augen und dunkelbraune, schulterlange Haare mit grauen Strähnen, die mit einer Spange zusammengehalten sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer grauen Leggins, einem schwarz-weißen T-Shirt, einer türkisblauen Fleeceweste sowie sportlichen Schuhen bekleidet.

Ohne Handy und Geld: Familie hofft auf Hinweise zur Linzerin (62)

Besonders erschwerend ist, dass die Linzerin weder ein Handy noch Bargeld bei sich hat. Die Familie bittet deshalb über die Medien dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei jeder Polizeidienststelle melden. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.