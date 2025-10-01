Lotto-Ziehung: Diese Zahlen wurden beim Sechsfachjackpot gezogen

Ein Lotto-Sechsfachjackpot hat auf die Österreicher bei der Ziehung am Mittwoch, 1. Oktober 2025, gewartet. Hier bei uns erfahrt ihr, welche Zahlen gezogen wurden.

Seit sechs Runden hat mittlerweile schon niemand mehr die sechs Richtigen beim Lotto in Österreich auf seinem Schein gehabt. Aus diesem Grund ist es am Mittwoch, 1. Oktober 2025, bei einem Sechsfachjackpot um nicht weniger als 7,8 Millionen Euro gegangen. In der folgenden Infobox findet ihr die Zahlen für die Hauptziehung, für LottoPlus und auch für den Joker.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 1. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 6, 7, 19, 29, 31, 33; Zusatzzahl: 24

: 6, 7, 19, 29, 31, 33; Zusatzzahl: 24 LottoPlus : 2, 7, 11, 24, 30, 42

: 2, 7, 11, 24, 30, 42 Joker: 8, 8, 0, 7, 6, 5

Weder Lotto- noch LottoPlus-Sechser am Sonntag

Bei der Ziehung vom letzten Sonntag, 28. September 2025, ist neben dem Lotto-Sechser auch der LottoPlus-Sechser nicht geknackt worden, berichten die „Österreichischen Lotterien“. Zumindest die beiden Fünfer mit Zusatzzahl konnten sich über jeweils ungefähr 95.000 Euro freuen – wenn es auch knapp nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat. Geknackt wurde jedenfalls der Joker-Jackpot – und das gleich vier Mal! Jeder der vier Gewinner bekommt nun mehr als 133.000 Euro. Was die Österreicher mit einem Lotto-Gewinn anstellen würden, könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Was Österreicher mit Lotto-Millionen anstellen würden.