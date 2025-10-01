7,8 Millionen Euro: Lotto-Glückspilz tippt alle Zahlen richtig

Glück mal sechs! Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Spieler bzw. eine Spielerin aus Österreich hat nämlich bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch auf die sechs Richtigen getippt und knackte so den Sechsfachjackpot.

Wie berichtet, ist es bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, um nicht weniger als 7,8 Millionen Euro gegangen. Und tatsächlich knackte ein Glückspilz aus Österreich den Sechsfachjackpot. Konkret tippte derjenige folgende sechs Gewinnzahlen richtig: 6, 7, 19, 29, 31, 33 und die Zusatzzahl 24. Zwei Österreicher hatten zudem fünf Richtige und auch die Zusatzzahl am Schein. Sie sind nun beide um je knapp 109.000 Euro reicher.