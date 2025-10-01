Tief bringt Regen, Sonne und Schnee nach Österreich

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, sorgt ein Höhentief in Österreich für unterschiedliche Wetterlagen. „Besonders entlang des Alpennordrands ist bis in den Nachmittag hinein wiederholt mit Schauern zu rechnen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Oberhalb von rund 1.200 Metern fällt Schnee. Zwischen Salzburg und Niederösterreich wechseln Sonne und Wolken, während es im Westen teils wolkenlos bleibt. Auch in vielen anderen Landesteilen überwiegt der Sonnenschein, nur zeitweise ziehen Wolken durch. Der Nordwind weht schwach bis mäßig, im Osten und Süden auch lebhaft, an exponierten Stellen sind kräftige Böen möglich. Die Temperaturen reichen von minus 1 bis plus 7 Grad in der Früh, tagsüber werden 7 bis 15 Grad erreicht.