Tödliche Kollision in Telfs: Österreicher (22) starb an Ort und Stelle

Am Mittwochabend 1. Oktobers kam es zu einem tödlichen Unfall in Telfs in Tirol. Das 22-jährige Todesopfer starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 20.30 Uhr kam es in Telfs auf der Tiroler Bundesstraße auf Höhe des km 102,4 aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos, wie die Polizei berichtet. Dabei erlitt ein Lenker, ein 24-jähriger Österreicher schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

„Der zweite Lenker, ein 22-jähriger Österreicher, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Im Einsatz standen die Feuerwehren Telfs und Mieming, die Rettung, ein Rettungshubschrauber und die Polizei. Der Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.