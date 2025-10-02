Busfahrer in Telfs ausgeraubt: 6 Fahrgäste sehen alles mit an

Mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe ist ein bisher unbekannter Mann in Telfs (Innsbruck-Land, Tirol) in einen Linienbus gestiegen und hat dort dem Busfahrer die Geldtasche gestohlen.

Es war spät abends am Mittwoch, 1. Oktober 2025 gegen 22.15 Uhr, als ein bisher noch gänzlich unbekannter Mann in Telfs (Innsbruck-Land, Tirol) bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7a in einen Linienbus einstieg. Der Vermummte hatte dabei eine schwarze Faustfeuerwaffe in der Hand und verlangte nach der Geldtasche des Busfahrers, wie die Polizei berichtet. Anschließend floh er mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse. „Eine sofortige Alarmfahndung blieb vorerst ohne Erfolg“, heißt es seitens der Beamten.

Busfahrer mit Schock ins Krankenhaus gebracht

Während der Busfahrer einen Schock erlitten habe und ins Krankenhaus nach Hall gebracht wurde, blieben die sechs übrigen Personen, die im Bus waren, unverletzt. Die Ermittlungen laufen aktuell und das Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die unter der Telefonnummer 059133 70 3333 gegeben werden sollen. Auch eine Beschreibung des Täters hat man veröffentlicht.