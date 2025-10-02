Skip to content
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann bzw die Silhouette eines Mannes und dahinter Geldbündel.
Der Niederösterreicher kämpfte lange und bekommt seine Versehrtenrente nun doch.
Niederösterreich
02/10/2025
AK hat geholfen

Österreicher kämpfte sechs Jahre um Pension: „Ging um meine Existenz…“

Im Oktober-Magazin der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich, dem "treffpunkt", wird vom Fall eines nun 58-Jährigen berichtet, er jahrelang um seine Versehrtenrente kämpfen musste, ehe sie ihm zugestanden wurde.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(221 Wörter)

Der nunmehrige Pensionist hat als Koordinator von Katastropheneinsätzen des Roten Kreuzes weltweit Leben gerettet, bis er sich in Malawi (Afrika) eine Malaria-Infektion einfing, berichtet die AK. Von dieser sollte sich der nun 58-Jährige nie vollständig erholen, den Erdbeben-Einsatz in Nepal musste er mit einer Lungenembolie sogar abbrechen – für ihn ging es direkt auf die Intensivstation.

Versehrtenrente wurde erst abgelehnt

Was folgte, waren Monate im Rollstuhl und auf Reha. Die Diagnose schließlich: Er hatte eine unheilbare Autoimmunkrankheit. Mithilfe der Arbeiterkammer bekam er noch die Berufsunfähigkeit anerkannt, die Abschläge waren jedoch so hoch, dass ein sorgenfreies Leben undenkbar und unleistbar gewesen wäre. Während die Versehrtenrente jedoch abgelehnt wurde, riefen die AK-Experten den Obersten Gerichtshof an, der den Ball wieder an die erste Instanz zurückspielte – wo die Krankheit schließlich tatsächlich als Berufskrankheit eingestuft wurde.

AUVA zahlte Versehrtenrente sechs Jahre rückwirkend aus

„Das lange Verfahren war auch psychisch eine extreme Belastung, es ging ja um meine Existenz“, berichtet der 58-Jährige im AK-„treffpunkt„. Der jahrelange Kampf um die Versehrtenrente hatte damit ein Ende, die AUVA stimmte nämlich einem Vergleich zu – und das sogar sechs Jahre rückwirkend. „Dank des Einsatzes meines AK-Vertreters“, weiß der Niederösterreicher.

