Im Oktober: Lidl macht diese beliebten Produkte günstiger

Einmal mehr startet Lidl Österreich eine Preisoffensive und macht zahlreiche Backartikel billiger - dabei schenkt man dem Kunden die Mehrwertsteuer.

Die Inflation, die auch im September wohl wieder bei vier Prozent liegen wird, wie eine Schnellschätzung der „Statistik Austria“ zeigt, mach vielen Österreichern zu schaffen. Nachdem bereits andere Supermärkte – wie etwa Billa, wo noch wenige Tage rund 1.000 Artikel aus dem Sortiment um fünf Prozent billiger sind – Aktionen setzen, gibt es im Oktober auch seitens Lidl Österreich Vergünstigungen.

Lidl verzichtet für Vergünstigung auf Marge

Seit 1. Oktober gilt die Streichung der Mehrwertsteuer bereits, der Supermarkt-Riese spricht in einer Aussendung von einem Rabatt von zehn bis 20 Prozent auf beliebte Produkte wie Mehl, Zucker und Co. Insgesamt sind davon über 50 Artikel betroffen, die Kosten möchte der Lebensmittel-Discounter „zu 100 Prozent“ selbst tragen, erklärt man weiter. Dafür verzichtet man auf die Marge – also die Handelsspanne bzw. der Unterschied zwischen Selbstkosten und Verkaufspreis. Die Aktion gilt auf besagte Produkte nun den ganzen Oktober lang.