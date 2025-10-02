Skip to content
Region auswählen:
/ ©Screenshot "Google Streetview"
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das aktuelle Milupa- bzw. Danone Gebäude in Puch bei Hallein.
"Danone" zieht von Puch bei Hallein (Salzburg, hier im Bild) in die Bundeshauptstadt nach Wien.
Salzburg / Wien
02/10/2025
Mit 1. Jänner 2026

Danone zieht von Puch nach Wien: 70 Mitarbeiter von „Umzug“ betroffen

Ab dem kommenden Jahr zieht das Unternehmen "Danone Österreich" samt der Marke "Milupa" von Puch bei Hallein (Salzburg) nach Wien. Insgesamt knapp 70 Mitarbeiter sind von diesem "Umzug" betroffen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Gekündigt soll nach ersten Informationen aber niemand werden. Das Gebäude, in dem Danone bisher war, soll nämlich an die „Gittis Naturprodukte GmbH“ verkauft werden. Dieses Unternehmen dürfte dann auch zehn Lagermitarbeiter übernehmen. Flexible Arbeitsmodelle sollen noch die restlichen knapp 60 Arbeitsplätze retten. Ab 1. Jänner 2026 sollen die Geschäfte dann in Wien abgewickelt werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: