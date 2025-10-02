Danone zieht von Puch nach Wien: 70 Mitarbeiter von „Umzug“ betroffen

Ab dem kommenden Jahr zieht das Unternehmen "Danone Österreich" samt der Marke "Milupa" von Puch bei Hallein (Salzburg) nach Wien. Insgesamt knapp 70 Mitarbeiter sind von diesem "Umzug" betroffen.

Gekündigt soll nach ersten Informationen aber niemand werden. Das Gebäude, in dem Danone bisher war, soll nämlich an die „Gittis Naturprodukte GmbH“ verkauft werden. Dieses Unternehmen dürfte dann auch zehn Lagermitarbeiter übernehmen. Flexible Arbeitsmodelle sollen noch die restlichen knapp 60 Arbeitsplätze retten. Ab 1. Jänner 2026 sollen die Geschäfte dann in Wien abgewickelt werden.