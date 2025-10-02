Banknoten nach Crash in NÖ entdeckt – Lenker wegen Geldwäsche im Visier

Nach dem Fund von Banknoten infolge eines Verkehrsunfalls mit mehreren Lastwagen vergangenen Freitag im Tunnel Vösendorf (Bezirk Mödling) auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) ist ein Lkw-Chauffeur festgenommen worden.

Gegen den Lenker werde wegen des Verdachts der Geldwäscherei ermittelt, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl am Donnerstag auf APA-Anfrage entsprechende „Krone“-Informationen. Die Scheine waren nach dem Aufprall zum Vorschein gekommen.

Zwei Personen wurden verletzt

Fünf Lastwagen waren laut dem Polizeisprecher in den Unfall verwickelt gewesen, zwei Personen wurden verletzt. Nach dem Crash bildete sich kilometerlanger Stau. Bei den Bergungsarbeiten standen fünf Feuerwehren im Einsatz. Die Banknoten sollen laut Medienberichten in Kisten verpackt gewesen sein, einige davon dürften bei dem Anprall zerbrochen sein. (APA /Red)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 10:40 Uhr aktualisiert