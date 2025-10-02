Skip to content
Eine Person aus dem Burgenland hat den Lotto-Sechsfachjackpot geknackt.
Burgenland
02/10/2025
7,8 Millionen Euro

Lotto-Sechsfachjackpot geknackt: Österreicher weiß von seinem Glück

Der Sechsfachjackpot wurde Mittwochabend, am 1. Oktober 2025, bei der Lotto-Ziehung geknackt, das östlichste Bundesland (Burgenland) stellt den Sieger oder die Siegerin. Und er oder sie hat sich auch schon gemeldet.

7,8 Millionen Euro – eine Summe von der viele von uns wohl nur träumen können, geht in wenigen Wochen ins Burgenland. Eine Person aus dem östlichsten Bundesland in Österreich hatte bei der Lotto-Ziehung Mittwochabend, am 1. Oktober 2025, nämlich die „sechs Richtigen“ am Schein. Da es in den sechs Runden davor keinen Lotto-Gewinner gegeben hatte, ist es im gestrigen Sechsfachjackpot um diese irre Summe gegangen.

Größter Lotto-Gewinn, der je im Burgenland erzielt worden ist

Schließlich war es der dritte von sechs Quicktipps, der für ihn oder sie zum Millionengewinn führte – und es handelte sich damit gleichzeitig auch um den größten Lotto-Gewinn, der im Burgenland je erzielt worden ist, wissen die „Österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung. Dieses Jahr ist generell das Jahr der hohen Gewinne, hatte doch auch das westlichste Bundesland (Vorarlberg) einen neuen Lotto-Rekord im Juli verzeichnet. Alles dazu hier: 8,2 Millionen Euro: Lotto-Gewinner hat sich gemeldet, muss jetzt warten.

Glücklicher Lotto-Gewinner möchte jetzt zum Großgewinnbetreuer

Wie die „Österreichischen Lotterien“ auf Nachfrage von 5 Minuten nun bestätigen, weiß der oder die Glückliche aus dem Burgenland bereits vom riesigen Gewinn und hat sich auch schon gemeldet. Er oder sie möchte nun mit dem Großgewinnbetreuer sprechen. Bezüglich weiterer Informationen hat die Person allerdings vorerst einmal um Vertraulichkeit gebeten, so die Lotterien. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen von der Mittwochsziehung.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 1. Oktober 2025, gezogen:

  • Lotto: 6, 7, 19, 29, 31, 33; Zusatzzahl: 24
  • LottoPlus: 2, 7, 11, 24, 30, 42
  • Joker: 8, 8, 0, 7, 6, 5
