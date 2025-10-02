Lotto-Ziehung bringt mehreren Österreichern über 100.000 Euro

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 1. Oktober 2025, wurde nicht nur der Sechsfachjackpot geknackt, mehrere Österreicher können sich zudem über viel Geld freuen.

Die Mittwochs-Ziehung bei „Lotto 6 aus 45“ hat einen großen Gewinner hervorgebracht. Eine Person aus dem Burgenland hatte die „sechs Richtigen“ am Schein, wie die „Österreichischen Lotterien“ gegenüber 5 Minuten erklären, hat er oder sie sich auch schon gemeldet. Der Lotto-Sechser ist in diesem Fall nicht weniger als 7,8 Millionen Euro schwer. Alle Infos dazu findet ihr auch hier: Lotto-Sechsfachjackpot geknackt: Österreicher weiß von seinem Glück.

Lotto-Ziehung wartet mit mehreren Großgewinnen auf

Aber der Millionengewinn ist nicht der einzige größere Gewinn, den die Lotto-Ziehung vom Mittwoch zu verzeichnen hatte. Ein Vorarlberger und ein Spielteilnehmer via „win2day“ hatten jeweils fünf Richtige und die Zusatzzahl am Tippschein, für beide gibt es mehr als 109.000 Euro. Während bei LottoPlus niemand die sechs Richtigen hatte, gab es beim Joker gleich zwei Glückliche mit der richtigen Kombination und dem Kreuzerl beim „Ja“. Ein Niederösterreicher mit Quicktipp und ein „win2day“-Spielteilnehmer mit einem Lotto-Normalschein dürfen sich über jeweils mehr als 146.000 Euro freuen, so die „Österreichischen Lotterien“ abschließend.