Jugendliche aus Wiener Neustadt vermisst: Wo ist Chiara H.?

Wo ist Chiara H.? Das 15 Jahre alte Mädchen aus Wiener Neustadt (Niederösterreich) wird seit 1. Oktober 2025 vermisst, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Nach der Jugendlichen wird daher nun auch unter Mithilfe der Bevölkerung gesucht, sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Flugfeld unter der Nummer 059 133 3392 erbeten. Gleichzeitig veröffentlichen die Beamten auch eine Personenbeschreibung.