Autodiebstahl: Polizei fasst Täter mit Drohne auf Feldweg

Im Bezirk Neusiedl am See wurde am Mittwochvormittag ein Mann festgenommen, der zuvor in Gattendorf ein Auto gestohlen hatte. Eine Polizeidrohne spürte ihn auf einem Feldweg auf.

Am 1. Oktober 2025 gegen 9.40 Uhr meldete ein Mann der Polizei in Gattendorf, dass soeben ein Fahrzeug gestohlen wurde – das Auto seiner Ehefrau. Der Gatte hatte die Verfolgung des Täters bereits selbst aufgenommen. Auf der Bundesstraße zwischen Gattendorf und Kittsee konnte er den Dieb noch beobachten, wie dieser das gestohlene KFZ auf einem Feldweg abstellte und zu Fuß flüchtete. Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein.

Großeinsatz mit Polizeidrohne führt zum Erfolg

An der Fahndung beteiligten sich zahlreiche Streifen aus dem Bezirk Neusiedl am See. Zusätzlich kam moderne Technik zum Einsatz: Eine Polizeidrohne durchkämmte das weitläufige Gebiet rund um die A6. Der entscheidende Hinweis kam schließlich genau von oben – die Drohne entdeckte einen Mann auf einem abgelegenen Feldweg. Wenige Minuten später wurde er von einer Polizeistreife angehalten und festgenommen.

Täter ist 34-jähriger Slowake – Aufenthalt in Österreich untersagt

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 34-jährigen slowakischen Staatsbürger. Er wurde nach der Festnahme auf freiem Fuß angezeigt. Gleichzeitig wurde gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für Österreich verhängt. Die Polizei brachte den Mann außer Landes. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv des Autodiebstahls laufen weiter.

Schneller Fahndungserfolg dank Technik und Teamarbeit

Der Fall zeigt, wie effizient moderne Polizeiarbeit im Zusammenspiel mit Technologie sein kann. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte und des Einsatzes einer Drohne konnte der mutmaßliche Täter rasch gefasst werden. Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung – in diesem Fall dem Ehemann der Fahrzeughalterin – und Exekutive im Burgenland.