Im „zweiten Anlauf“ zur Insolvenz: Tiroler Unternehmen ist pleite

Bereits im Juli 2025 hatte es einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eines Gläubigers gegeben, diese hat allerdings schließlich nicht in einem solchen gemündet. Nun, knapp drei Monate später, ist es aber so weit, dem Antrag eines Gläubigers wurde stattgegeben, das Insolvenzverfahren gegen die „EMS Personalmanagement GmbH“ eröffnet, wie Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet.

Viele Fragen noch offen

Das Unternehmen fungiert als Personalbereitsteller und wurde im Jahr 2014 gegründet. Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch mehrere Fragen und Punkte offen. So ist etwa nicht klar, wie viele Mitarbeiter betroffen sind, auch unklar sind die Gründe der Insolvenz und die Höhe der Verbindlichkeiten, so der KSV1870. Und abschließend: „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.“