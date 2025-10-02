Diddl ist zurück: Wie du in Österreich zur beliebten Maus kommst

Die beliebte Maus aus den 90er-Jahren feiert ihr vielumjubeltes Comeback - allerdings nur in Teilen Belgiens und Frankreichs. Ob und falls ja wo man sie auch in Österreich bekommt, erfahrt ihr hier bei uns.

In knapp 1.800 Einzelhandelsgeschäften kann die berühmte und beliebte Diddl-Maus mehr als zehn Jahre nach ihrem Ende wieder gekauft werden. Und dabei stehen nicht nur ein paar Produkte auf der Verkaufsliste, insgesamt wurden gar 64 entworfen – und das von Emmanuel Bureau, der bereits 1994 für den Vertrieb der Produkte in Frankreich verantwortlich war und dem damaligen Schöpfer Thomas Goletz. Am Programm sind unter anderem auch die beliebten Diddl-Blöcke, die Kollektion steht unter dem Motto „Diddl is back“.

©kontiki Website Ihr Comeback feiern unter anderem die beliebten Diddl-Blöcke.

Wie man in Österreich an die Diddl-Produkte kommt

Während die Rückkehr aktuell nur für Frankreich und eben Teile Belgiens geplant ist, dürfte sie in Österreich vorerst nicht geplant sein. Aber Hoffnung besteht auch für Diddl-Fans hierzulande. Der französische Onlineshop liefert nämlich auch nach Österreich, bei einem Bestellwert von 100 Euro ist die Lieferung sogar kostenlos, darunter können Versandkosten anfallen. Es heißt allerdings schnell sein, da die meisten Produkte bereits ausverkauft sind. Hier kommt ihr zum Onlineshop.