Besucher füttert Affen 10 Bananen: „Hätte auch anders enden können“

Im Salzburger Zoo haben Besucher den Kapuzineraffen scheinbar zehn Bananen gefüttert. Diese hat es daraufhin teils schlimm erwischt. Der Zoo appelliert nun an die Besucher, das zu unterlassen.

Der Salzburger Zoo sieht sich in einem Posting auf Facebook dazu gezwungen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass die Tiere nicht von ihnen gefüttert werden sollen. Grund dafür ist, dass es kürzlich den sieben gehaubten Kapuzineraffen im Zoo „leider gar nicht gut“ gegangen ist. Besonders schlimm erwischt hatte es dabei „Chicca“, die keine Nahrung bei sich behalten konnte und medizinisch versorgt werden musste. Der Grund: zu viele Bananen.

Affen haben Bananen „förmlich verschlungen“

„Jemand hatte unsere Affenbande allen Ernstes mit zehn Stück Bananen gefüttert“, ist das Team des Salzburger Zoos verblüfft. Diese hatten die Bananen „förmlich verschlungen“, was für sie aber natürlich zu viel Zucker bedeutete. Die sieben haben sich mittlerweile wieder erholt, „allerdings hätte es auch anders enden können“. Daher erklärt man: „Unsere Tiere werden allein und ausschließlich von unseren Tierpflegern gefüttert!“

„Bei uns im Zoo Salzburg sind bereits Tiere dadurch verendet“

Besucher dürfen die Tiere im Zoo nicht füttern, das sei sogar „strengstens untersagt“. Das allerdings auch aus gutem Grund. „Bei uns im Zoo Salzburg sind bereits Tiere durch unsachgemäße Fütterung seitens unserer Besucher verendet“, wissen die Verantwortlichen. Die einzige Ausnahme davon bleiben Zwergziegen, Kamerunschafe und Alpakas, die ausschließlich mit den an den Kassen erhältlichen Pellets gefüttert werden dürfen.