174 Mitarbeiter betroffen: 4 Unternehmen in Insolvenz geschlittert
Über gleich vier Unternehmen der Firmengruppe Höhrhan wurden Sanierungsverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet. Insgesamt sind 174 Mitarbeiter betroffen.
Von den Verfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Krems (Niederösterreich) betroffen sind die ROBUST Plastics GmbH, die AKG Plastics GmbH, die HAT Electronics Systems GmbH und die Robust Industry GmbH. Über die Vermögen der übrigen Mitglieder der Firmengruppe Höhrhan werden vorerst keine Insolvenzverfahren eröffnet, so der AKV. Die betroffenen Unternehmen sind unter anderem in den Branchen Herstellung und Großhandel mit Kunststoffwaren, Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung und Beteiligungsgesellschaften tätig.
Über diese Unternehmen der Höhrhan Gruppe werden nun Insolvenzverfahren eröffnet:
- ROBUST Plastics GmbH
- AKG Plastics GmbH
- HAT Electronics Systems GmbH
- Robust Industry GmbH
Löhne und Gehälter teils seit August und September nicht bezahlt
48 Dienstnehmer bei der ROBUST Plastics GmbH sind von der Pleite betroffen, Löhne und Gehälter sind dabei teilweise seit August und September 2025 noch offen. Zudem sind 155 Gläubiger mit Gesamtverbindlichkeiten von rund 13 Millionen Euro, wobei rund 8,1 Millionen davon unbesichert sind, betroffen. Bei der AKG Plastics GmbH sind 44 Dienstnehmer beschäftigt, die Löhne und Gehälter sind teilweise ebenfalls seit August und September offen. Hier ist die Rede von 99 Gläubigern, Gesamtverbindlichkeiten in der Höhe von 6,6 Millionen Euro, wovon rund 3,7 Millionen unbesichert sind.
Viele Gläubiger und hohe Verbindlichkeiten
Auch bei der HT Electronics Systems GmbH und der Robust Industry GmbH sind bei den 63 bzw. 19 Dienstnehmern die Gehälter und Löhne seit August und September 2025 teils noch offen. Bei Ersterer gibt es 131 Gläubiger mit 7,2 Millionen an Gesamtverbindlichkeiten (5,3 Millionen unbesichert), bei der Robust Industry GmbH sind es 15 Gläubiger mit Verbindlichkeiten in der Höhe von 2,5 Millionen Euro (2,44 Millionen unbesichert), so der AKV.
Unternehmen sollen weitergeführt werden
Insgesamt sind von der Insolvenz also 174 Dienstnehmer und knapp 400 Gläubiger mit Gesamtverbindlichkeiten von fast 30 Millionen Euro betroffen. Der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung wurde von den Unternehmen jeweils selbst gestellt, sie sollen demnach weitergeführt werden. Derzeit steht eine 30-prozentige Quote innerhalb von zwei Jahren für die Gläubiger im Raum.