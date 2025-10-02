Paukenschlag: SPÖ wirft Georg Dornauer aus der Partei

Die Tiroler SPÖ ist in den vergangenen Wochen und Monaten kaum zur Ruhe gekommen. Grund dafür war immer wieder der ehemalige Vorsitzende Georg Dornauer. Ihn hat man nun kurzerhand aus der Partei geworfen. Weitere Infos folgen.

Weil er sich scheinbar nicht an die gemeinsamen Regeln gehalten habe, wurde der ehemalige Parteivorsitzende der SPÖ Tirol, Georg Dornauer, nun endgültig aus der Partei geworfen. Vor einigen Monaten hatte er sich ja noch als Vorsitzender zurückgezogen, nachdem ein Jagdfoto trotz Waffenverbots mit René Benko ans Tageslicht gekommen ist. Alles dazu hier: SPÖ-Chef Dornauer: „Ich trete nicht zurück, ich trete zur Seite“.

„Ein Abweichen würde wichtige Projekte gefährden…“

Im gemeinsamen Programm mit der ÖVP hat die Regierungskoalition in Tirol die Arbeitsweise festgelegt, wonach die Abgeordneten der beiden Parteien etwa bei Anträgen der Opposition gemeinsam abstimmen und auch bei eigenen Anträgen gemeinsam vorgehen sollten. „Ein Abweichen von dieser Vereinbarung würde wichtige Projekte unseres Regierungsprogramms gefährden“, so die Tiroler SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl in einer Aussendung nun.

SPÖ-Klubobfrau: Entscheidung „ist alternativlos“

Dornauer habe damals die Regeln mit ausverhandelt und auch unterschrieben, nun dürfte er sie verletzt haben, so Fleischanderl weiter. Dadurch würde er „Koalitionsbruch“ begehen, die Konsequenzen dafür seien klar: „Der Landtagsklub der SPÖ Tirol wird Georg Dornauer ausschließen.“ Menschlich bedauere man diese Entwicklung zwar, „doch sie ist alternativlos“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 14:39 Uhr aktualisiert