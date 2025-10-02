Geschlossen: Bekanntes Immobilien-Unternehmen jetzt endgültig insolvent

Am 14. April 2025 wurde über das Vermögen der SÜBA AG, die Kerngesellschaft der SÜBA Immobilien Gruppe ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Ende Juli wurde dann auch ein Sanierungsplan von 20 Prozent – zahlbar binnen zwei Jahren – mehrheitlich von den knapp 110 Gläubigern angenommen. Die erste Teilquote in Höhe von fünf Prozent sollte daraufhin binnen zwei Monaten gezahlt werden – war also mit 30. September 2025 fällig. Damit hätte auch das Insolvenzverfahren schließlich endgültig aufgehoben werden sollen.

Was ist die SÜBA AG? Das Immobilien-Unternehmen wurde bereits im Jahr 1985 gegründet und galt als Muttergesellschaft zahlreicher Projektgesellschaften. Insolvenz beantragte man Mitte April 2025, wirklich bergauf sollte es danach aber nicht mehr gehen.

SÜBA AG kann erste Teilquote nicht zahlen

Doch daraus wurde nichts, wie der Insolvenzverwalter am Donnerstag, 2. Oktober 2025, bekannt gibt. Die Voraussetzungen für die Bestätigung des Sanierungsplans würden nicht vorliegen, die erste Teilquote ist nicht erlegt worden. „Das Insolvenzgericht wird nunmehr den am 31. Juli angenommenen Sanierungsplan die Bestätigung versagen und in weiterer Folge das Verfahren in ein Konkursverfahren umbenennen. Die Sanierungsbestrebungen sind leider als gescheitert zu qualifizieren“, so Jürgen Gebauer vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Verwertungsprozesse werden fortgesetzt

Mit gerichtlichem Beschluss wurde das Unternehmen übrigens mangels ausreichender Liquidität bereits am 3. September 2025 geschlossen. In den letzten Wochen wurden Verwertungsprozesse in die Wege geleitet, diese werden nun vom Insolvenzverwalter fortgesetzt. Und: Es sei laut KSV1870 nicht auszuschließen, dass über das Vermögen einzelner Tochtergesellschaften ebenfalls ein Insolvenzverfahren zu eröffnen sein werde. „Eine seriöse Prognose, ob bzw. in welcher Höhe die betroffenen Gläubiger eine Quotenzahlung erhalten werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen“, fasst Gebauer die Aussichten für die Gläubiger abschließend zusammen.