Selbst Kochprofis packten schon mit an – Gasthaus muss nun schließen

Beim "Höttinger Schießstand" in Tirol nahe der Landeshauptstadt gibt es wieder Probleme. Diese ziehen sich, trotz Traumlage am Berg, seit Jahren durch. Selbst TV-Kochprofis waren schon da. Nun muss das Gasthaus schließen.

Der Höttinger Schießstand in Innsbruck ist ein beliebter Ausflugsort für viele Menschen in der Region, dennoch hatte der Gasthaus in den vergangenen Jahren bereits mehrere Pächter, 2014 waren dann sogar einmal die TV-Kochprofis von der RTL2-Sendung „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ vor Ort. Dort hat man die Lage am Berg als „Traum“ bezeichnet, die geschäftliche Lage sei es aber nicht. Zu abhängig von Wetter und Jahreszeit sei der Gasthaus, zudem hätte sich auch die damalige Wirtin „einige gastronomische Eigentore“ geschossen.

Höttinger Schießstand hat auch im Jahr 2025 noch Probleme

Die Probleme ziehen sich bis ins Jahr 2025 hinauf, mittlerweile kämpft man allerdings eher mit Personalproblemen. „Wir finden leider, trotz aller Bemühungen, kein Personal, das in der Lage und Willens ist, dieses schöne Gasthaus adäquat und qualitativ zu führen“, so einer der Gesellschafter auf Facebook. In einem Posting des Höttinger Schießstandes steht folglich auch geschrieben: „Unser Gasthaus bleibt leider vorübergehend geschlossen.“