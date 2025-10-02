Deutsches Feiertags-Wochenende sorgt für Staugefahr in Österreich

Staugefahr? Ja. In Deutschland heißt es langes Wochenende wegen dem Tag der Deutschen Einheit und für viele heißt es: Ab in den Süden! Bedeutet aber auch: volle Straßen...

Am Wochenende muss man mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen, berichtet die ASFINAG. Grund dafür ist der „Tag der Deutschen Einheit“ am Freitag, 3. Oktober, der in Deutschland für ein verlängertes Wochenende sorgt. Viele Urlauber nutzen die Gelegenheit für Ausflüge in den Süden, was die klassischen Nord-Süd-Routen in Österreich erneut stark belasten wird.

Staugefahr auf den Hauptachsen

Besonders betroffen sind laut ASFINAG:

A 9 Pyhrnautobahn,

A 10 Tauernautobahn

A 12 Inntalautobahn

A 13 Brennerautobahn

Zu Wartezeiten kann es vor allem an Grenzkontrollen und Engstellen kommen: Darunter die Mautstellen St. Michael im Lungau auf der A 10, die A 11 vor dem Karawankentunnel, der Bereich Innsbruck im Inntal sowie die A 13 vor der Luegbrücke nahe der italienischen Grenze.

Fahrbahnsanierungen an der Luegbrücke

Ab Montag, 6. Oktober, beginnt die ASFINAG mit dringend notwendigen Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke. Bis 17. Oktober steht dort tagsüber nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Die Hauptarbeiten finden nachts statt. Ebenso gibt es ein Lkw-Fahrverbot. Ziel sei es, auch künftig zweispurige Verkehrsführungen an starken Reisetagen aufrechtzuerhalten.