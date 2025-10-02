Skip to content
/ ©5min.at
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Polizeiblaulicht.
Die HTLs in Salzburg-Itzling und Hallein wurden am Donnerstagnachmittag evakuiert.
Salzburg
02/10/2025
Evakuiert

Mutmaßliche Drohung: Polizeieinsatz an HTL Salzburg-Itzling und Hallein

Mutmaßliche Drohungen gegen die HTLs in Salzburg-Itzling und Hallein haben Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Die Schüler wurden evakuiert.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Wie mehrere Medien berichten, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz an den HTLs in Salzburg-Itzling und Hallein. Hintergrund seien mutmaßliche Drohungen per E-Mail, wie die Krone berichtet. Die Schulen wurden evakuiert. Ein Großteil der Schüler durfte nach Hause gehen, heißt es. Die Polizei ist vor Ort, die Einsätze laufen aktuell noch.

