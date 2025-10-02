Mutmaßliche Drohung: Polizeieinsatz an HTL Salzburg-Itzling und Hallein

Mutmaßliche Drohungen gegen die HTLs in Salzburg-Itzling und Hallein haben Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Die Schüler wurden evakuiert.

Wie mehrere Medien berichten, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz an den HTLs in Salzburg-Itzling und Hallein. Hintergrund seien mutmaßliche Drohungen per E-Mail, wie die Krone berichtet. Die Schulen wurden evakuiert. Ein Großteil der Schüler durfte nach Hause gehen, heißt es. Die Polizei ist vor Ort, die Einsätze laufen aktuell noch.