Eingeklemmt: Lenker stirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am 1. Oktober 2025 kam ein 91-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf ums Leben. Der Mann wurde im Unfallfahrzeug eingeklemmt und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf (Oberösterreich) fuhr am 1. Oktober 2025 gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der L1244. Zeitgleich näherte sich ein 91-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf mit seinem Fahrzeug der Kreuzung Aiching – L1244 über die Aichinger Gemeindestraße. An der Kreuzung im Ortschaftsbereich Wipfing, Gemeinde Eberstalzell (Bezirk Wels-Land, Oberösterreich) kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

91-Jähriger erlag seinen Verletzungen

Der 91-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht. „Der 91-Jährige verstarb dort später an seinen Verletzungen“, teilt die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.