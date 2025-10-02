Rektor Rauscher der PH Niederösterreich wurde abberufen

Das Bildungsministerium hat den Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, Erwin Rauscher, mit sofortiger Wirkung abberufen. Grund dafür sind schwerwiegende dienst- und strafrechtlich relevante Vorwürfe. Unter Rauschers Verantwortung sollen fingierte Lehrveranstaltungen im Verwaltungssystem PH-Online angelegt worden sein. Dadurch kam es zu Zahlungen an Lehrpersonen, die in dieser Form nicht gerechtfertigt gewesen wären, heißt es in einer Aussendung vom Bildungsministerium. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Ministerium hat Anzeige bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden eingebracht. Bis zur Bestellung einer neuen Leitung übernehmen die Vizerektorinnen und Vizerektoren die Aufgaben. Laut Bildungsministerium soll der Studienbetrieb an der PH NÖ geordnet weiterlaufen.