/ ©Screenshot: Google Streetview
Bild auf 5min.at zeigt die Pädagogische Hochschule Niederösterreich
Das Bildungsministerium hat Rektor Erwin Rauscher nach schweren Pflichtverletzungen mit sofortiger Wirkung abberufen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Niederösterreich
02/10/2025
Sofortige Wirkung

Rektor Rauscher der PH Niederösterreich wurde abberufen

Das Bildungsministerium zieht Konsequenzen: Wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen wurde der Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, Erwin Rauscher, mit sofortiger Wirkung abberufen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Das Bildungsministerium hat den Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, Erwin Rauscher, mit sofortiger Wirkung abberufen. Grund dafür sind schwerwiegende dienst- und strafrechtlich relevante Vorwürfe. Unter Rauschers Verantwortung sollen fingierte Lehrveranstaltungen im Verwaltungssystem PH-Online angelegt worden sein. Dadurch kam es zu Zahlungen an Lehrpersonen, die in dieser Form nicht gerechtfertigt gewesen wären, heißt es in einer Aussendung vom Bildungsministerium. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Ministerium hat Anzeige bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden eingebracht. Bis zur Bestellung einer neuen Leitung übernehmen die Vizerektorinnen und Vizerektoren die Aufgaben. Laut Bildungsministerium soll der Studienbetrieb an der PH NÖ geordnet weiterlaufen.

