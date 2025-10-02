Snapchat-Memories sichern? So rettest du jetzt all deine alten Snaps

Ein Konzert 2018, das erste Haustier, alte Party-Snaps mit dem Ex? Für viele waren die Snap Memories wie ein Tagebuch. Doch jetzt will die App Geld dafür. Hier erfährst du wie du deine Schnappschüsse einfach abspeichern kannst.

Was jahrelang kostenlos war, soll plötzlich etwas kosten: Snapchat verlangt künftig Geld für Memories.

Was jahrelang kostenlos war, soll plötzlich etwas kosten: Snapchat verlangt künftig Geld für Memories.

Schock für Millionen Nutzer: Snapchat führt ein Speicherlimit für Memories ein und wer mehr als 5 Gigabyte gesichert hat, soll künftig zahlen. Was viele jahrelang als Gratis-Ersatz für ihren vollen Handyspeicher genutzt haben, wird nun zur Kostenpflichtig. Wir haben berichtet: Schock für Nutzer: Snapchat verlangt Geld für deine Memories. Du hast mehr als 5 Gigabyte in deinen Memories gesichert? Keine Panik: Mit wenigen Klicks kannst du dir alle alten Fotos und Videos kostenlos herunterladen, bevor sie verschwinden.

Nutzt du Snapchat? Ja, fast täglich. Ab und zu, aber nicht regelmäßig. Nein, Snapchat nutze ich gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So sicherst du jetzt alle deine Memories kostenlos:

Wer seine Erinnerungen behalten will, kann sie aus der App exportieren. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffne Snapchat: Tippe oben links auf deinen Bitmoji. Einstellungen öffnen: Zahnrad oben rechts, scrolle bis zum Punkt Datenschutz und tippe auf „Meine Daten“ Wähle „Memories sichern“: Damit werden wirklich alle Erinnerungen exportiert. Dateigröße auf 10 GB stellen: So bekommst du möglichst viel in einem Paket per E-Mail. Wichtig: E-Mail-Adresse checken . Viele haben noch alte Adressen im Account. Ohne Zugriff keine Daten. Bestätigen und warten: Snapchat schickt dir einen Download-Link per Mail. Danach kannst du alles auf Handy, Laptop oder USB-Stick sichern.

Was ändert sich bei Snapchat? Seit 2016 speichert Snapchat automatisch alle Fotos und Videos in den „Memories“, wenn man sie dort ablegt. Laut dem Unternehmen wurden weltweit bereits über eine Billion Erinnerungen gesichert. Künftig gilt: Bis 5 GB bleibt alles kostenlos.

Wer mehr gespeichert hat, soll ein Abo abschließen.

In den USA kostet 100 GB rund 2,99 Dollar, größere Speicherpakete noch mehr.

Europa soll folgen. Eine 12-monatige Übergangsfrist wurde angekündigt. Viele Nutzer sind empört. In TikTok-Videos ist von einer „Frechheit“ und „Erinnerungen nur noch gegen Geld“ die Rede. Einige fordern sogar zum Protest auf, inklusive App-Bewertungen und Petitionen.