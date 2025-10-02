Mobbing-Vorwürfe: Eltern klagen Bildungsdirektion
Die Eltern eines 14-Jährigen, der sich aus Verzweiflung über jahrelanges Mobbing das Leben nahm, klagen nun die Bildungsdirektion Vorarlberg und die Republik Österreich.
Ein tragischer Fall aus Vorarlberg sorgt für Aufsehen: Die Eltern eines 14-Jährigen, der sich laut den Vorarlberger Nachrichten aus Verzweiflung über jahrelanges Mobbing Ende 2024 das Leben nahm, haben Klage gegen die Bildungsdirektion Vorarlberg sowie die Republik Österreich als Schulerhalterin eingebracht. Die Eltern werfen leitenden Lehrpersonen Pflichtverletzungen vor und kritisieren, dass die Schule zu wenig gegen das Mobbing unternommen habe. Die Bildungsdirektion wies diese Anschuldigungen jedoch zurück, heißt es in mehreren Medienberichten.
Suizidgedanken? Sprich drüber:
Telefonseelsorge: Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr
Online unter www.telefonseelsorge.at.
Polizei: Tel.: 133
Rettung: Tel.: 144
Männernotruf: Tel.: 0800 246 247 / Online unter www.maennernotruf.at.
Männerinfo: Tel.: 0800 400 777 / Online unter www.maennerinfo.at.
Die Ö3-Kummernummer ist aus allen Netzen zum Nulltarif erreichbar, absolut anonym; täglich von 16 bis 24 Uhr. Die Ö3-Kummernummer ist eine Erstanlaufstelle für alle Menschen in persönlichen Notlagen. Weitere Informationen findest du auch auch online unter www.roteskreuz.at.
- Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche. Online unter bittelebe.at.
- Rat auf Draht:Tel.: 147. Beratung für Kinder und Jugendliche. Anonym und rund um die Uhr. www.rataufdraht.at.
- Kindernotruf: Tel.: 0800 567 567. Der Kindernotruf ist eine 24-Stunden-Telefonberatung in akuten Krisen sowie Konfliktsituationen.