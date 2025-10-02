Mobbing-Vorwürfe: Eltern klagen Bildungsdirektion

Die Eltern eines 14-Jährigen, der sich aus Verzweiflung über jahrelanges Mobbing das Leben nahm, klagen nun die Bildungsdirektion Vorarlberg und die Republik Österreich.

Ein tragischer Fall aus Vorarlberg sorgt für Aufsehen: Die Eltern eines 14-Jährigen, der sich laut den Vorarlberger Nachrichten aus Verzweiflung über jahrelanges Mobbing Ende 2024 das Leben nahm, haben Klage gegen die Bildungsdirektion Vorarlberg sowie die Republik Österreich als Schulerhalterin eingebracht. Die Eltern werfen leitenden Lehrpersonen Pflichtverletzungen vor und kritisieren, dass die Schule zu wenig gegen das Mobbing unternommen habe. Die Bildungsdirektion wies diese Anschuldigungen jedoch zurück, heißt es in mehreren Medienberichten.