Chaos am Flughafen Paris: AUA-Flug nach Wien gestrichen
Am Donnerstagabend, dem 2. Oktober 2025, herrschte am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) Aufregung: Der Austrian-Airlines-Flug OS418 nach Wien, geplant um 20.15 Uhr, wurde kurzfristig gestrichen.
Auf der Website des Flughafens wurde die Annullierung bestätigt. Wie Heute.at berichtet, waren davon hunderte österreichische Passagiere betroffen. Der Grund für die Streichung sei bislang unklar. Laut dem Bericht konnten Umbuchungen nur auf Freitag erfolgen, jedoch ohne Garantie auf einen Sitzplatz. Viele Betroffene beklagten mangelnde Information und eine überforderte Hotline. Die Stimmung unter den Fluggästen sei dementsprechend angespannt gewesen, so Heute.at.
