/ ©Austrian Airlines
Ein Flugzeug steht auf der Landebahn
Auf der Website des Flughafens Paris-Charles-de-Gaulle wurde die Annullierung des AUA-Flugs nach Wien offiziell bestätigt.
Paris/Wien
02/10/2025
Angespannte Lage

Chaos am Flughafen Paris: AUA-Flug nach Wien gestrichen

Am Donnerstagabend, dem 2. Oktober 2025, herrschte am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) Aufregung: Der Austrian-Airlines-Flug OS418 nach Wien, geplant um 20.15 Uhr, wurde kurzfristig gestrichen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Auf der Website des Flughafens wurde die Annullierung bestätigt. Wie Heute.at berichtet, waren davon hunderte österreichische Passagiere betroffen. Der Grund für die Streichung sei bislang unklar. Laut dem Bericht konnten Umbuchungen nur auf Freitag erfolgen, jedoch ohne Garantie auf einen Sitzplatz. Viele Betroffene beklagten mangelnde Information und eine überforderte Hotline. Die Stimmung unter den Fluggästen sei dementsprechend angespannt gewesen, so Heute.at.

Bild auf 5min.at zeigt eine Flugstornierung
©Screenshot: parisaeroport.fr
So sieht die Stornierung auf der Webseite aus.
