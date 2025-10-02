Chaos am Flughafen Paris: AUA-Flug nach Wien gestrichen

Auf der Website des Flughafens wurde die Annullierung bestätigt. Wie Heute.at berichtet, waren davon hunderte österreichische Passagiere betroffen. Der Grund für die Streichung sei bislang unklar. Laut dem Bericht konnten Umbuchungen nur auf Freitag erfolgen, jedoch ohne Garantie auf einen Sitzplatz. Viele Betroffene beklagten mangelnde Information und eine überforderte Hotline. Die Stimmung unter den Fluggästen sei dementsprechend angespannt gewesen, so Heute.at.

©Screenshot: parisaeroport.fr So sieht die Stornierung auf der Webseite aus.