Die Österreicher erwartet ein sonniger Freitag mit frischem Start

Am Freitag, dem 3. Oktober 2025, „sorgt Zwischenhocheinfluss in den meisten Landesteilen von früh bis spät für sehr viel Sonnenschein“, heißt es in der Prognose von GeoSphere Austria.

Nach „einzelnen Frühnebelfeldern ist es am Vormittag verbreitet wolkenlos“, heißt es. Zu Mittag macht sich „in Vorarlberg ein ausgedehnter Wolkenschirm einer aufziehenden Warmfront bemerkbar“, der sich bis zum Abend auch auf Tirol ausdehnt. „Es bleibt aber trocken.“ Die Temperaturen starten bei „minus 4 bis plus 4 Grad“ und steigen tagsüber auf „11 bis 16 Grad“. Der Wind weht „meist schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft aus nördlichen Richtungen“.

Rauf auf den Berg

Auch in den Bergen bringt der Freitag laut GeoSphere Austria „überwiegend sonniges Bergwetter“. Nach einem „sehr frischen Tagesbeginn steigen die Temperaturen tagsüber in allen Höhen an“. In 2000 Metern Höhe liegen die Werte „zwischen -2 Grad am Schneeberg und +5 Grad am Arlberg“.