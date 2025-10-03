Spritpreise: Trotz günstigerem Rohöl nahezu unverändert

Im vergangenen August sind die Preise für Benzin und Co. in Österreich gesunken. An den heimischen Zapfsäulen zeigte sich im September aber wenig Bewegung.

Ein Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass es Potenzial für Preissenkungen für Benzin und Co. gäbe.

Diesel kostete durchschnittlich 1,513 Euro pro Liter, Super 1,503 Euro – damit waren die Veränderungen zum August kaum wahrnehmbar (plus 0,1 Cent bei Diesel; plus 0,7 Cent bei Super). Aus Sicht des ÖAMTC sollten die Preise jedoch unter 1,50 Euro pro Liter liegen statt knapp darüber.

Im Vergleich zum September 2024

Besonders auffällig ist nämlich ein Preisvergleich zum Vorjahr: Heuer sind die Preise an den Tankstellen um etwa zwei Cent höher als im September 2024, der Ölpreis in Euro liegt derzeit jedoch beinahe zehn Prozent unter dem Vorjahreswert. Selbst unter Berücksichtigung der gestiegenen CO2-Bepreisung zum Jahresanfang wäre aktuell also Spielraum für Preissenkungen vorhanden, heißt es.

Günstiger als letztes Jahr

Im bisherigen Jahresverlauf tankten Konsumenten bislang dennoch etwas günstiger als im selben Zeitraum 2024, was hauptsächlich an durchgängig tieferen Rohölpreisen lag. Diesel war von Jänner bis September im Schnitt um acht Cent (1,536 Euro), Super um sieben Cent (1,521 Euro) günstiger.