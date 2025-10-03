Frau (82) wurde von Pfleger sexuell missbraucht, verliert Lebenswillen

Am 18. September wurde eine 82-jährige Wienerin von einem ihrer Pfleger zu schwersten sexuellen Handlungen gezwungen. Die Frau ist seitdem stark traumatisiert.

Am 18. September soll eine 82-jährige demenzkranke Wienerin, in ihrer Wohnung von einem ihrer Pfleger missbraucht worden sein. Der Sohn der Frau musste die Tat per Handy live mitansehen. Aus Sorge um seine Mutter hatte er zuvor Kameras in ihrer Wohnung installiert, um sie aus der Ferne überwachen zu können.

Mutmaßlicher Täter schnell festgenommen

Durch diese Aufnahmen konnte der mutmaßliche Täter identifiziert werden. Ein 26-jähriger Afghane wurde schnell festgenommen. Doch der Sohn berichtet gegenüber der „Krone“: „Ich wurde ziemlich schroff darauf hingewiesen, dass eine weitere Pflege meiner Mama nur möglich wäre, wenn ich die Kameras bei ihr deaktivieren würde“. Außerdem soll ihm gesagt worden sein, dass der Pfleger ihn sogar wegen der aufgestellten Kamera, wegen unerlaubten Filmen, verklagen könnte.

82-Jährige ist schwer traumatisiert

Die 82-Jährige braucht nun mehr Unterstützung als je zuvor. Seit dem Übergriff hat sie ihren Lebenswillen verloren und soll davon sprechen, sich das Leben zu nehmen, berichtet die Krone. Die Familie von der Frau will künftig keine staatliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen. Sie wollen in Zukunft einen privaten Verein anfordern. Es gilt für den mutmaßlichen Täter die Unschuldsvermutung.