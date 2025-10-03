Zweifache Mama aus Wien ist schwerkrank: Du kannst ihr Leben retten

Selma ist 53 Jahre alt, hat zwei Kinder und ist schwer krank. Deine Stammzellenspende könnte ihr Leben retten!

Selma ist 53 Jahre alt, zweifache Mutter und lebt gemeinsam mit ihrer Familie in Wien. Mit viel Herzblut arbeitet sie seit vielen Jahren als Kindergruppenbetreuerin und begleitet dabei unzählige Kinder durch ihre ersten Lebensjahre. Doch seit März 2025 steht Selmas Leben plötzlich still: Die Diagnose Akute Myeloische Leukämie (AML) hat alles verändert.

Selma braucht dringend eine Stammzellenspende

Selma befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung, doch klar ist: Sie braucht dringend eine passende Stammzellspende, um überleben zu können. Für ihre Familie ist die Situation kaum zu fassen: „Selma war immer stark für uns – jetzt hoffen wir, dass irgendwo auf der Welt ein passender Spender gefunden wird, der oder die ihr das Leben retten kann“. Jede neue Typisierung erhöht die Chance, dass Selma oder ein anderer Mensch mit Leukämie die passende Spende erhält.