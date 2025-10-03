Zweifache Mama aus Wien ist schwerkrank: Du kannst ihr Leben retten
Selma ist 53 Jahre alt, hat zwei Kinder und ist schwer krank. Deine Stammzellenspende könnte ihr Leben retten!
Selma ist 53 Jahre alt, zweifache Mutter und lebt gemeinsam mit ihrer Familie in Wien. Mit viel Herzblut arbeitet sie seit vielen Jahren als Kindergruppenbetreuerin und begleitet dabei unzählige Kinder durch ihre ersten Lebensjahre. Doch seit März 2025 steht Selmas Leben plötzlich still: Die Diagnose Akute Myeloische Leukämie (AML) hat alles verändert.
Selma braucht dringend eine Stammzellenspende
Selma befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung, doch klar ist: Sie braucht dringend eine passende Stammzellspende, um überleben zu können. Für ihre Familie ist die Situation kaum zu fassen: „Selma war immer stark für uns – jetzt hoffen wir, dass irgendwo auf der Welt ein passender Spender gefunden wird, der oder die ihr das Leben retten kann“. Jede neue Typisierung erhöht die Chance, dass Selma oder ein anderer Mensch mit Leukämie die passende Spende erhält.
So kannst du helfen:
Der Verein Geben Für Leben
Geben für Leben ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Vorarlberg. Er setzt sich seit 1999 für die Aufnahme neuer Stammzellspenderinnen und -spender in das österreichische Register ein. Ziel ist es, Blutkrebspatienten durch eine passende Stammzellspende eine zweite Lebenschance zu geben. Der Verein organisiert Typisierungsaktionen, Aufklärungskampagnen und unterstützt Betroffene sowie deren Familien.
Bedingungen für Stammzellenspender in Österreich
Alter zwischen 18 und 45 Jahren
Mindestgewicht von 50 kg
Allgemein guter Gesundheitszustand
Keine schweren chronischen oder ansteckenden Erkrankungen
Bereitschaft, im Falle einer Übereinstimmung Stammzellen zu spenden
Eine Typisierung ist einfach und erfolgt in der Regel über einen Wangenabstrich.
Quelle: Verein Geben für Leben / Österreichisches Stammzellspender-Register